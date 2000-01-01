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Тимберлейк показал в клипе свою жену 03.02 01:28   MIGnews.com

Тимберлейк показал в клипе свою жену

Американский исполнитель Джастин Тимберлейк порадовал своих фанатов новым клипом на песню "Man of the Woods", в котором снял свою любимую жену, актрису Джессику Бил.

По словам самого Джастина, эта композиция – это своего рода признание в любви к жене.

В интервью для радиостанции Beats 1 Джастин заметил, что им с Джессикой очень легко работалось вдвоем и он надеется, что это только начало их совместной работы. Композиция "Man of the Woods" была написана самой первой для альбома, и посвящена любимой. Для обоих эта песня стала особенной. Также, по словам певца, в альбоме есть сингл, который посвящен его сыну под названием "Young Man".

"Вспомнил случай, как я работал в студии на свой День Рождения и ко мне приехали Джессика с Сайласом и спели для меня "Happy Birthday", а потом сын сказал мне - "Я тебя люблю". Это было великолепно!" - сказал Джастин в интервью.


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