«Мертвец идет» - опера Джейка Хегги в Тель-Авиве

После того как «Манон» Жюля Массне открыла текущий сезона, Израильская опера меняет тему, стиль и эпоху, обратившись к одной из лучших современных опер - «Мертвец идет» американского композитора Джейка Хегги.
Каждый сезон в мире ставятся несколько сотен опер, из которых десятки - премьеры. При этом лидерами всех времен и народов остаются две оперы - «Волшебная флейта» Моцарта и «Травиата» Верди, а в первой сотне самых популярных опер только два произведения, созданные композиторами ХХ века (оперы Шостаковича и Бриттена). В общее число 200 самых популярных опер попала и работа нашего современника – «Мертвец идет» американца Джейка Хегги, одна из первых опер, написанных в XXI веке.
58-летний Джейк Хегги - один из наиболее авторитетных композиторов Америки, пианист, создатель опер «Моби Дик», «Три декабря», «Конец романа», «Из тьмы», «Холокост - Триптих», «В Ад и обратно», «У статуи Венеры», «Хоровая опера». Он также написал более 250 песен, в том числе цикл о трагедии 11 сентября, сочиняет камерную музыку, хоровые и оркестровые произведения. Хегги как композитор и преподаватель - частый гость в университетах и консерваториях. Он принимает участие в музыкальных фестивалях, был удостоен престижной премии от «UT Austin Butler School of Music». Его опера «Мертвец идет», поставленная более чем в семидесяти оперных театрах мира, в декабре прибывает в Тель-Авив.
Ее премьера состоялась в Сан-Франциско по историческим меркам совсем недавно - в сентябре 2000 года. Для композитора это был первый оперный опыт. Драматург Теренс МакНелли написал либретто по мотивам автобиографической книги-бестселлера католической монахини, сестры Элен Прежан, описавшей реальную историю, случившуюся в Луизиане в 1980-е годы, - о монашке, согласившейся стать духовным наставником приговоренных к смертной казни. Ее встречи с осужденными продолжались на протяжении десяти лет. Монахиня была рядом со смертниками накануне приведения в исполнение приговора. В качестве названия книги и оперы использован термин «Dead Man Walking», бытующий в американских тюрьмах для указания на заключенного, приговоренного к смертной казни. Книга Элен Прежан оказалась в числе главных бестселлеров по версии газеты «New York Times» и номинировалась на Пулитцеровскую премию.
В 1995 году книга «Мертвец идет» была экранизирована режиссером Тимом Роббинсом, в главных ролях одноименного фильма снялись Шон Пенн и Сьюзен Сарендон, получившая за эту роль «Оскара». Книга «Мертвец идет» была опубликована в 1993 году, в то время, когда многие штаты Америки пересматривали свое отношение к смертной казни. Элен Прежан, решившаяся на тюремное пастырство, написала эту книгу после того, как стала свидетельницей казни трех убийц на электрическом стуле и сделалась ведущим американским борцом за отмену смертной казни. Тогда же она основала организацию для предоставления консультаций семьям жертв насилия. Отношение общества к смертной казни неоднозначно и спорно по сей день. Может ли опера решить эту проблему? Вряд ли, но наверняка поможет взглянуть на нее под другим углом.
Ведь либретто не просто повествует о самой истории героини. В нем есть размышления о раскаянии, о том, может ли смерть быть расплатой за совершенное преступление. Вновь и вновь ставятся вопросы: зачем убивать, зная, что убивать нельзя? допустима ли в современном обществе смертная казнь? возможно ли прощение убийце? сопоставимы ли страдания семей жертвы и преступника?
Либретто оперы – это столкновение психологий персонажей, характеров, мучительных вопросов героев спектакля друг к другу, к себе самим. …Молодая пара зверски убита. Убийца Джозеф де Роше сидит в камере смертников. Сестра Элен Прежан соглашается быть его духовным наставником. Она встречается с ним, его семьей, семьей его жертв. Она не судит, а лишь пытается понять мотивы страшного поступка. Сделать это оказывается нелегко, но необходимо. Элен Прежан не может смириться с мыслью, что человек ожидает смерти без любви и поддержки вокруг него.
Заказ на создание своей первой оперы Хегги получил в 1998 году от Лофти Мансури, руководителя оперного театра Сан-Франциско. Мансури предложил ему найти и рассказать историю, которая захватила бы современную аудиторию. В целом, конструкция оперы вполне традиционна, а музыка - романтична. Однако Джейк Хегги включил в партитуру интонации церковных песнопений, блюза, использовав рядом с ними классические музыкальные эффекты, которые усиливают драматизм оперы. Некоторые из них звучат как дань памяти великим оперным композиторам. Так, мужской хор напоминает об угрожающем хоре толпы в «Питере Граймсе» Бриттена, легкие скрипичные соло - музыку из вердиевской «Травиаты». Опера «Мертвец идет» насыщена ариями и ансамблями с яркими мелодиями. Может быть, именно благодаря своей традиционной форме она стала самой успешной из всех американских современных опер, наиболее исполняемой из написанных за последние двадцать лет. Газета "The Guardian" отмечала, что опера Хегги оказала самое большое воздействие на американский музыкальный театр со времен «Вестсайдской истории» Бернстайна.
Постановка, которую смогут увидеть израильские любители оперы в Тель-Авиве с 11 по 19 декабря, представляет собой плод сотрудничества между Израильской оперой и Оперным театром Атланты. Уроженец Израиля Томер Звулун, один из ведущих оперных режиссеров своего поколения, являющийся с 2013 года художественным руководителем театра в Атланте, поставил оперу Хегги в кинематографическом ключе, что отразилось на темпе и эстетике спектакля. Сочетание непосредственного действия, сценических декораций и видеоряда создает дополнительные коннотации к музыке. И хотя в опере поднимаются такие основополагающие проблемы, как справедливость, нравственность и искупление, ее сила – в камерных сценах, в психологических столкновениях между сестрой Элен и де Роше.
Постановкой в Тель-Авиве будет дирижировать американец Патрик Саммерс, который провел мировую премьеру оперы «Мертвец идет» в 2000 году в Сан-Франциско. В настоящее время он художественный и музыкальный руководитель Хьюстонского оперного театра. Он также является главным приглашенным дирижером Сан-Францисской оперы, дирижирует в Метрополитен-опера и других ведущих музыкальных театрах. Патрик Саммерс завоевал мировое признание в самом широком репертуаре: его творческий диапазон охватывает произведения от эпохи барокко до сочинений бельканто и современной музыки. Обширная дискография дирижера включает участие в сольном альбоме Рене Флеминг, в 2002 году удостоенном премии Grammy, а также оперы Беллини, Доницетти и Верди. Маэстро Саммерс неоднократно приглашался в оперные театры Сиэтла, Далласа, Лиссабона, Парижа, Бордо.
В роли Элен Прежан - Майя Лахиани, израильское меццо-сопрано, мировая звезда, регулярно выступающая в нью-йоркской Метрополитен-опере. Американский баритон Майкл Майз появится в роли де Роше, осужденного убийцы. Эту партию Майз исполнял во многих оперных театрах по всему миру (Мадрид, Лондон, Вашингтон, Атланта и др.). Американская певица меццо-сопрано Мария Зифчак исполнит роль матери де Роше. В спектакле участвуют и другие солисты из Израиля и из-за рубежа, хор Израильской оперы под управлением Эйтана Шмайсера, детский хор «Эфрони» (руководитель – Ясмин Ицхак) и Израильский симфонический оркестр Ришон ле-Циона.
«Мертвец идет»
Музыка - Джейк Хегги. Либретто - Теренс МакНелли.
Дирижер - Патрик Саммерс. Постановка - Томер Звулун.
Помощник постановщика - Бренна Корнер
Сценограф - Кит Брамли
Художник по костюмам - Джоанна Шминк
Художник по свету - Дон Дарнуцер
Солисты:
Сестра Элен Прежан - Майя Лахияни
Джозеф де Роше - Майкл Майз
Миссис Роше - Мария Зифчак
Сестра Роуз - Тали Кецеф
Отец Гренвиль - Майкл Брейсгирдл
Джордж Бентон - Владимир Браун
Китти Харт - Анастасия Клеван
Оуэн Харт - Одед Райх
Джейд Бучер - Шай Блох
Ховард Бучер - Антони Уэбб
Дорожный полицейский - Яир Полищук
Первый тюремщик - Яир Полищук
Второй тюремщик - Пнини Леон Грубнер
Старший брат - Ошри Сегев
Офицер - Пнини Леон Грубнер
В дни представлений, за час до начала спектаклей, пройдут 30-минутные вступительные лекции, посвященные опере «Мертвец идет» (без дополнительной платы для тех, кто приобрел билеты на спектакль в тот же вечер).