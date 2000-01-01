01.11 19:11 MIGnews.com

Григорию Лепсу запретили въезд в Латвию

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Глава внешнеполитического ведомства Латвии Эдгар Ринкевич включил российского исполнителя Григория Лепса в список лиц, которым запрещен въезд в страну.‪"Основываясь на оценки служб безопасности и миграционного закона, я принял решение включить гражданина России Григория Лепсверидзе в список нежелательных персон Латвийской республики, запретив ему въезд в Латвию на неопределенный срок", — написал Ринкевич на своей странице в Facebook.Ранее Лепсу запретили по инициативе министра внутренних дел Эймутиса Мисюнаса был запрещен въезд в Литву. Тогда литовские депутаты аргументировали запрет тем, что международные СМИ называют Лепса "одним из любимых исполнителей русской мафии".