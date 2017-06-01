Мири Регев запретила финансировать шоу с голыми актерами
Министр культуры Мири Регев запретила финансировать за счет государства представления на Фестивале Израиля в случае, если участники выступают совершенно обнаженными.
В письме, направленном директору Фестиваля, Регев сообщает: “Совершенно обнаженное шоу, даже если оно проходит в рамках творческой работы артиста, противоречит основным ценностям израильского общества и Израиля, в качестве демократического и еврейского государства. Я в это не вмешиваюсь, но государственное финансирование не может быть предоставлено для представлений, подрывающих ценности и идентичность общества”.
Действия министра немедленно породил яростный выпад со стороны известной израильской актрисы Гилы Альмагор. Он сообщила в эфире 10-го канала: “Это потрясающе. В демократической стране свобода самовыражения - высшая ценность. Я не понимаю, что у министра в голове. Она суверене, и у нее деньги, но я могу предположить, что фестиваль не может начаться в таких условиях, когда у него над головой словно нож занесен. Это позор… и в то же время чувство, что это не “как будто цензура” - это цензура”.