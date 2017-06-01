01.06 13:15 MIGnews.com

Мири Регев запретила финансировать шоу с голыми актерами

גילה אלמגור נגד ההחלטה של מירי רגב: "אני לא מבינה את הראש שלה, זאת צנזורה". לדברים המלאים >> https://t.co/sTwyEA9GXR pic.twitter.com/51fQ6Qa6qY — חדשות 10 (@news10) June 1, 2017

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министр культуры Мири Регев запретила финансировать за счет государства представления на Фестивале Израиля в случае, если участники выступают совершенно обнаженными.В письме, направленном директору Фестиваля, Регев сообщает: “Совершенно обнаженное шоу, даже если оно проходит в рамках творческой работы артиста, противоречит основным ценностям израильского общества и Израиля, в качестве демократического и еврейского государства. Я в это не вмешиваюсь, но государственное финансирование не может быть предоставлено для представлений, подрывающих ценности и идентичность общества”.Действия министра немедленно породил яростный выпад со стороны известной израильской актрисы Гилы Альмагор. Он сообщила в эфире 10-го канала: “Это потрясающе. В демократической стране свобода самовыражения - высшая ценность. Я не понимаю, что у министра в голове. Она суверене, и у нее деньги, но я могу предположить, что фестиваль не может начаться в таких условиях, когда у него над головой словно нож занесен. Это позор… и в то же время чувство, что это не “как будто цензура” - это цензура”.