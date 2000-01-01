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Опубликована новая книга Толкина о Средиземье | Фото: Tim Sackton/Flickr01.06 12:52   MIGnews.com

Опубликована новая книга Толкина о Средиземье

В День защиты детей, который совпал с десятой годовщиной публикации "Детей Хурина" – последней книги о вселенной Джона Рональда Роуэла Толкина, – была опубликована новая книга британского мэтра фэнтези под названием "Берен и Лютиэн".

Ее редактировал 92-летний сын писателя Кристофер Толкин – он взял оригинальную историю отца, бережно сохранив стиль и форму сказания, ставшего в свое время частью "Сильмариллиона". А иллюстратором выступил "оскароносный" Алан Ли, который получил статуэтку американской киноакадемии за работу над трилогией "Властелин колец", снятую Питером Джексоном.

Новую книгу Толкина выпустило издательство HarperCollins. Описанная в ней история уже знакома тем, кто читал "Сильмариллион" – это повесть о любви смертного мужчины и эльфийки, которая отказалась от бессмертия ради любви.

Ссылаясь на литературоведа Джона Гарта, "Би-би-си" пишет, что для автора роман стал "экзорцизмом вследствие тех ужасов, свидетелем которых он стал в ходе Первой мировой войны", на которой он потерял двух своих ближайших друзей.

В своих письмах Толкин писал, что прообразами главных героев послужили он сам и его супруга Эдит. Ключевая сцена в истории о Берене и Лютиэн, когда она танцевала в лесных зарослях, родилась в сознании писателя, когда он увидел свою супругу, танцующую на поляне у их дома. Имена главных героев высечены на надгробном камне Джона и Эдит Толкинов.
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