Эшли Джадд подала в суд на Вайнштейна за загубленную карьеру

По данным издания, актриса утверждает, что Вайнштейн оскорблял ее после того, как она отвергла его.
My legal complaint. I am suing for economic remedy due to damage done to my career as a result of sexual harassment. Financial recuperation goes to @TIMESUPNOW@TIMESUPLDF so that American workers who experince sexual harassment & retaliation have help. https://t.co/Nod3fXgVk3
В иске, который актриса подала в Верховный суд Лос-Анджелеса в Санта-Монике, говорится, что после того, как эта актриса отказалась вступить в сексуальные отношения с продюсером, Вайнштейн лично переговорил с режиссером трилогии Питером Джексоном и убедил кинематографиста в том, что работа с Джадд рискует обернуться настоящим кошмаром.
Уточняется, что Джексон ранее признал, что его действительно попросили не утверждать на роль Эшли Джадд, а также Миру Сорвино.
Отмечается, что актриса требует возместить материальный ущерб, который был нанесен ей из-за отказа на домогательства Вайнштейна.
Если иск будет удовлетворен, Джадд планирует передать полученную денежную компенсацию в фонд правозащитного движения Time’s Up ("Время вышло"), созданного на фоне многочисленных скандалов с сексуальными домогательствами в Голливуде.
Сумма затребованной актрисой выплаты не уточняется.
Таким образом, он оговорил Эшли и воспрепятствовал участию актрисы в проекте, который впоследствии стал очень успешным в кассовом плане и был отмечен в семнадцати номинациях на "Оскар".