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Эшли Джадд подала в суд на Вайнштейна за загубленную карьеру | Фото:02.05 00:27   MIGnews.com

Эшли Джадд подала в суд на Вайнштейна за загубленную карьеру

Актриса Эшли Джадд, одна из первых женщин, которая публично обвинила Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, подала в понедельник в суд на скандального продюсера Харви Вайнштейна.

Об этом во вторник, 1 мая сообщает The Times of Israel.

По данным издания, актриса утверждает, что Вайнштейн оскорблял ее после того, как она отвергла его.


В иске, который актриса подала в Верховный суд Лос-Анджелеса в Санта-Монике, говорится, что после того, как эта актриса отказалась вступить в сексуальные отношения с продюсером, Вайнштейн лично переговорил с режиссером трилогии Питером Джексоном и убедил кинематографиста в том, что работа с Джадд рискует обернуться настоящим кошмаром.

Уточняется, что Джексон ранее признал, что его действительно попросили не утверждать на роль Эшли Джадд, а также Миру Сорвино.

Отмечается, что актриса требует возместить материальный ущерб, который был нанесен ей из-за отказа на домогательства Вайнштейна.

Если иск будет удовлетворен, Джадд планирует передать полученную денежную компенсацию в фонд правозащитного движения Time’s Up ("Время вышло"), созданного на фоне многочисленных скандалов с сексуальными домогательствами в Голливуде.

Сумма затребованной актрисой выплаты не уточняется.

Таким образом, он оговорил Эшли и воспрепятствовал участию актрисы в проекте, который впоследствии стал очень успешным в кассовом плане и был отмечен в семнадцати номинациях на "Оскар".
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