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Умер поэт Евгений Евтушенко 01.04 20:49   MIGnews.com

Умер поэт Евгений Евтушенко

На 85-м году жизни 1 апреля в американском городе Талса, штат Оклахома, ушел из жизни советский и российский поэт, номинант на Нобелевскую премию по литературе Евгений Евтушенко. Прискорбную новость сообщили СМИ, ссылаясь на близких Евгения Александровича.

Cо ссылкой на его вдову Марию Новикову РИА "Новости" пишет, что после того, как накануне его госпитализировали в тяжелом состоянии, он скончался от остановки сердца, случившейся во сне. В последние минуты жизни его окружали родные и близкие, в частности сыновья Евгений и Дмитрий. Еще один его сын Александр прибудет в Оклахому в самое ближайшее время.

Отвечать на вопросы, касающиеся похорон, Новикова не стала. Однако, ссылаясь на продюсера московского фестиваля на тему творчества поэта Сергея Винникова, ТАСС сообщает, что Евтушенко завещал похоронить его рядом с могилой Бориса Пастернака в российском писательском поселке Переделкино.

Родился Евгений Евтушенко в 1932 году в Иркутской области, а первую книгу стихов "Разведчики грядущего" выпустил в 1952 году. В целом на его счету более 150 книг, множество стихов, 19 поэм. В 1991 году он с семьей переехал в Оклахому, где устроился преподавателем в местный университет.
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