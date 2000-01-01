31.12 14:22 MIGnews.com

Штайе: соглашение между Израилем и ХАМАС усилит раскол

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Глава кабинета Палестинской администрации (ПА) Мохаммад Штайе заявил, что решение Израиля заморозить деньги для палестинских террористов и их семей из налоговых денег требует соответствующего ответа от арабов.Кабинет безопасности Израиля в воскресенье одобрил предложение министра обороны Нафтали Беннетта сократить выплаты на 149 миллионов шекелей (43 миллиона долларов) из налоговых средств, которые Израиль перечисляет в ПА. Это сумма, которую ПА выплатила семьям террористов в прошлом году.Выступая на заседании кабинета ПА в Рамалле, Штайе заявил, что Израиль стремится ослабить способность ПА достичь экономического процветания.Он также обвинил Израиль в эскалации после объявления о строительстве 2000 новых единиц жилья в Иудее и Самарии и о начале постепенной аннексии "палестинской земли". Эти меры, подчеркнул Штайе, являются "военными преступлениями".Говоря о парламентских и президентских выборов в ПА Штайе сказал, что они все еще ожидают ответа Израиля на его просьбу о проведении выборов в Восточном Иерусалиме. Игнорирование просьбы Израилем, по его словам, является преднамеренным, и поэтому международное сообщество должно оказать на него давление по этому вопросу.Штайе также высказался о соглашении между Израилем и ХАМАСом, которое он охарактеризовал как "план, предназначенный для раскола палестинского лагеря и раскола между Западным берегом и Газой".