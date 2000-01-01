ЦАХАЛ нанес ответный удар по позициям ХАМАСа

Вечером, 31 октября, бойцы ЦАХАЛ нанесли ответный удар по позициям ХАМАСа в секторе Газа.
Об этом заявил официальный представитель израильских военных.
"Некоторое время назад танк и истребитель ЦАХАЛа атаковали две военные позиции террористической организации ХАМАС в северной части сектора Газа", – сказано в сообщении.
Таким образом израильские военные ответили на ракетный обстрел из Газы. В частности, система Железный купол перехватила один снаряд.
Новостное агентство "Шехаб" сообщает, что ЦАХАЛ открыл огонь по джипу, принадлежащему боевикам в пограничном районе недалеко от Бейт-Лахии.