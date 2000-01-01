31.10 22:53 MIGnews.com

ЦАХАЛ нанес ответный удар по позициям ХАМАСа

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Вечером, 31 октября, бойцы ЦАХАЛ нанесли ответный удар по позициям ХАМАСа в секторе Газа.Об этом заявил официальный представитель израильских военных."Некоторое время назад танк и истребитель ЦАХАЛа атаковали две военные позиции террористической организации ХАМАС в северной части сектора Газа", – сказано в сообщении.Таким образом израильские военные ответили на ракетный обстрел из Газы. В частности, система Железный купол перехватила один снаряд.Новостное агентство "Шехаб" сообщает, что ЦАХАЛ открыл огонь по джипу, принадлежащему боевикам в пограничном районе недалеко от Бейт-Лахии.