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ЦАХАЛ нанес ответный удар по позициям ХАМАСа | Фото:31.10 22:53   MIGnews.com

ЦАХАЛ нанес ответный удар по позициям ХАМАСа

Вечером, 31 октября, бойцы ЦАХАЛ нанесли ответный удар по позициям ХАМАСа в секторе Газа.

Об этом заявил официальный представитель израильских военных.

"Некоторое время назад танк и истребитель ЦАХАЛа атаковали две военные позиции террористической организации ХАМАС в северной части сектора Газа", – сказано в сообщении.

Таким образом израильские военные ответили на ракетный обстрел из Газы. В частности, система Железный купол перехватила один снаряд.
Новостное агентство "Шехаб" сообщает, что ЦАХАЛ открыл огонь по джипу, принадлежащему боевикам в пограничном районе недалеко от Бейт-Лахии.


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