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Ракетный обстрел из Газы: все подробности | Фото:31.10 20:46   MIGnews.com

Ракетный обстрел из Газы: все подробности

Вечером, 31 октября, из сектора Газа по направлению Израиля была запущена минимум одна ракета.

По данным пресс-службы ЦАХАЛ, сигнал тревоги был активирован в кибуцах Алумим и Бари. Позже появилась информация, что снаряд был перехвачен системой Железный Купол.

Местные жители рассказали, что услышали громкий взрыв вскоре после того, как была активизирована сирена.

Позже в ЦАХАЛ подтвердили, что одна ракета была обнаружена на израильской территории. В частности, снаряд приземлился в открытом поле.

Информация о жертвах и пострадавших не поступала. Данных о разрушениях также пока нет. ЦАХАЛ расследует этот инцидент. Израильские военные напомнили, что почти месяц было относительное затишье.




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