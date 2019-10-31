31.10 20:46 MIGnews.com
Ракетный обстрел из Газы: все подробности
Вечером, 31 октября, из сектора Газа по направлению Израиля была запущена минимум одна ракета.
По данным пресс-службы ЦАХАЛ, сигнал тревоги был активирован
в кибуцах Алумим и Бари. Позже появилась информация, что снаряд был перехвачен системой Железный Купол.
Местные жители рассказали, что услышали громкий взрыв вскоре после того, как была активизирована сирена.
Позже в ЦАХАЛ подтвердили, что одна ракета была обнаружена
на израильской территории. В частности, снаряд приземлился в открытом поле.
Информация о жертвах и пострадавших не поступала. Данных о разрушениях также пока нет. ЦАХАЛ расследует этот инцидент. Израильские военные напомнили, что почти месяц было относительное затишье.
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