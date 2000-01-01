Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Обстрел из Газы: первые данные | Фото:31.10 20:40   MIGnews.com

Обстрел из Газы: одна ракета перехвачена

Ракета, выпущенная вечером, 31 октября, из Газы, была перехвачена системой Железный Купол.

Об этом сообщает The Times of Israel.

По предварительным данным, как минимум одна ракета была выпущена в направлении Израиля.

Жители Алумим и Бари рассказали, что услышали громкий взрыв вскоре после того, как в кибуцах была активизирована ракетная тревога. Информации о пострадавших пока нет.

Обновление: в ЦАХАЛ подтвердили, что одна ракета обнаружена на израильской территории.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:22
Ракетная тревога на границе с Газой
20:06
Израиль формирует комиссию для изучения инвестиций
19:44
Ливан: арестован "израильский шпион"
19:17
Нетаниягу: мы готовы нанести удар
18:58
США и союзники санкционируют сеть поддержки Ирана и Хизбаллы
18:35
Ганц встретился с Уда и Тиби: первые детали
18:13
ИГ подтвердила смерть Багдади: назначен новый главарь
17:59
Иран обеспокоен «вакуумом» в Ливане после отставки Харири
17:58
Раскрыта главная тайна финала "Игры престолов"
17:33
Опубликованы фотографии худшей еды в самолетах
17:10
ЦАХАЛ: беспилотник не был сбит
16:44
Зеленский: Nord Stream 2 усиливает РФ и ослабляет Европу
16:22
Джокера номинировали на 16 наград Оскара
16:08
Уникальное событие: бойцы КСИР помолились за погибших евреев  
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus