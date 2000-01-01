31.10 20:40 MIGnews.com
Обстрел из Газы: одна ракета перехвачена
Ракета, выпущенная вечером, 31 октября, из Газы, была перехвачена системой Железный Купол.
Об этом сообщает The Times of Israel
.
По предварительным данным, как минимум одна ракета была выпущена в направлении Израиля.
Жители Алумим и Бари рассказали, что услышали громкий взрыв вскоре после того, как в кибуцах была активизирована ракетная тревога
. Информации о пострадавших пока нет.
Обновление
: в ЦАХАЛ подтвердили, что одна ракета обнаружена на израильской территории.
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