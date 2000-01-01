31.10 15:25 MIGnews.com

ПВО Израиля в полной боевой готовности: что происходит

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Системы противовоздушной обороны Израиля находятся в полной боевой готовности на фоне общей угрозы нападения со стороны Ирана.Об этом на церемонии выпуска курсов офицеров противовоздушной и противоракетной обороны заявил глава ВВС Амикам Норкин, передает The Times of Israel.Израильские силы обороны считают, что Иран может атаковать при помощи крылатых ракет и ударных беспилотников."Задача противовоздушной обороны становится все более сложной. К ракетам добавились беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты. И пока мы здесь разговариваем, расчеты "Хец", "Пращи Давида", Patriot и "Железного купола" находятся в боевой готовности", – отметил Норкин.Он добавил, что уровень защиты Израиля зависит от каждого солдата, которые должны постоянно тренироваться, повышать боеготовность.Отметим, что ранее на этой неделе премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что Иран намерен нанести удар по Израилю из Йемена, что может затруднить перехват ракет, поскольку средства ПВО ЦАХАЛа средней и большой дальности располагают лучшими возможностями для отражения атак с севера."Иран стремится к обладанию оружием, которое может поразить любую точку на Ближнем Востоке с точностью до 5-10 метров. Разработки идут в Иране, но иранцы хотят разместить ракеты в Ираке и Сирии. Они и 130.000 ракет "Хизбаллы" хотят превратить в оружие повышенной точности", – говорил Нетаниягу.