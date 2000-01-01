31.10 11:47 MIGnews.com

Иордания "открестилась" от шантажа Израиля

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Правительство Иордании не делало никаких намеков, что намерено использовать гражданина Израиля, задержанного ранее за незаконное пересечение границы, в качестве "разменной монеты".Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на источники в министерстве иностранных дел Израиля.Отметим, правоохранители задержали 32-летнего Хебу аль-Лабади и 29-летнего Абдула Рахмана Мири 20 августа и 2 сентября соответственно. Оба гражданина Иордании содержатся под административным арестом, позволяющий несколько месяцев содержать некоторых подозреваемых под стражей, не предъявляя им официальных обвинений. Такая мера обычно используется, когда публичное оглашение обвинений угрожает безопасности страны и может навредить следствию.Вечером вторника, 29 октября, Иордания в знак протеста отозвала из Тель-Авива своего посла. Позже тем же вечером официальный представитель МИД Иордании Суфьян Куда предложил использовать задержанного израильтянина в качестве "разменной монеты", чтобы освободить своих граждан.По данным источников в МИД Израиля, израильтянин, пересекший границу на севере страны, скрывался от местных властей, так как находился в розыске за преступления, связанные с оборотом наркотиков.