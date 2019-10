31.10 10:55 MIGnews.com

Германия торгует с КСИР

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Администрация канцлера Германии Ангелы Меркель с помощью полугосударственной компании помогает Ирану обходить санкции, введенные со стороны Соединенных Штатов Америки.Результатом таких действий Берлина может стать введение против всего немецкого бизнеса санкций, предусмотренных американским законодательством за финансирование терроризма, сообщает интернет-издание The Jerusalem Post со ссылкой на отчет европейской правозащитной организации Stop The Bomb."Некоторые компании, участвующие в таких ярмарках, как International Trade Fair Service (IMAG) несут ответственность за репрессии в Иране, дестабилизацию региона и угрозу Израилю. Там боевики Корпуса стражей иранской революции получают признание, прибыль и возможность инициировать деловые сделки по всему миру", - сказано в отчете правозащитников.Отметим, американское правительство классифицирует КСИР как террористическую организацию, причастную к разработке ядерного оружия и ухудшению ситуации с соблюдением в Иране прав человека."Бизнес-сотрудничество немецкого правительства и госкомпаний с единственным режимом, главной внешнеполитической целью которого является уничтожение Израиля – недопустимо. Мы призываем прекратите всякую деятельность в Иране! С этой страной нельзя вести никаких дел, пока режим не прекратит угрожать Израилю, и осуществлять поддержку терроризма как в Ближневосточном регионе, так и во всем остальном мире. Конечно же, нельзя забывать и о постоянных нарушениях прав человека в стране", - заявил пресс-секретарь Stop the Bomb Ульрике Беккер.В свою очередь управляющий директор IMAG Питер Бергляйтер, старший руководитель выставки Габриэле Краус и ее директор по связям с общественностью Клаудии Грзельке на запросы журналистов, просивших прокомментировать ситуацию, так и не ответили.