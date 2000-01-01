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Подозрение на инфильтрацию в Адам | Фото: Israel Defense Forces/Flickr31.07 17:00   MIGnews.com

Подозрение на инфильтрацию в Адам

Военнослужащие ЦАХАЛа проводят обыски в поселении Адам на фоне опасений о проникновении в него подозрительного мужчины, которого ранее заметили за пределами ограждения.

Страх жителей обоснован терактом, который в прошедший четверг здесь осуществил 17-летний араб Мухаммед Тарек Юсеф из Кобара. Напомним, что в результате атаки погиб 31-летний Йотам Овадья. Трагичности случившемуся добавляет то, что террорист напал на него, когда он шел к родителями, чтобы подготовиться к Ту бе-Ав – еврейскому "Дню святого Валентина".

Также пострадали еще два человека. Один из них – Ассаф Равид – и ликвидировал террориста.

"Я у слышал крики и подошел ближе, чтобы узнать что происходит. Вдруг в меня врезался террорист. Я спросил его, откуда шум и что происходит? Он пару секунд смотрел на меня, достал из заднего кармана нож и атаковал меня в плечо.

Сначала я бежал от него. Но у меня в сумке был пистолет. Когда я обернулся, то он стоял напротив, осознав, что у него нет шансов. Я выстрелил в него. Когда он продолжил идти в мою сторону, то я выстрелил еще дважды, после чего он упал.

Я ничего не видел. Когда я подошел к нему, то он был весь в крови. Лишь тогда я осознал, что случился теракт. Пока он доставал нож, я понял: либо я, либо он", - цитирует его Ynet.


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