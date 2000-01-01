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Солдаты на границе с Газой были ранены одним снайпером 31.07 14:02   MIGnews.com

Солдаты на границе с Газой были ранены одним снайпером

Израильские силы безопасности полагают, что в обоих случаях атак близ КПП Кисуфим против израильских солдат участвовал один снайпер.

Снайпер является членом одной из террористических группировок Газы.

Во время мятежей на границе 10 дней назад он попал в старшего сержанта Авива Леви. Пуля пробила бронежилет, и Леви скончался от полученных ранений.

Лейтенант Бар Вакнин был ранен при подобных обстоятельствах на прошлой неделе, в сотне метров от места, где произошел первый инцидент. Он был ранен в живот и эвакуирован в больницу Сорока в Беэр-Шеве.


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