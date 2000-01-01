Задержание мусульман на Храмовой горе

Утром, 31 мая, полиция задержала восемь мусульман на Храмовой горе, ворота для которых открыли работники иорданского Вакфа.
Об этом сообщает The Jerusalem Post.
Мусульмане выкрикивали националистические лозунги и мешали другими посетителям, что и послужило причиной для задержания. В частности, они кричали: "Духом и кровью отвоюем Аль-Аксу!".
Храмовая гора была закрыта 70 дней из-за вспышки коронавируса COVID-19. Утром, 31 мая, ее открыли вновь, что стало причиной большого притока паломников. По меньшей мере 150 евреев воспользовались возможностью посетить это святое место.