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Убийство сержанта Голани: ЦАХАЛ провел новую операцию в Ябад | Фото:31.05 15:04   MIGnews.com

Убийство сержанта Голани: ЦАХАЛ провел новую операцию в Ябад

В воскресенье, 31 мая, бойцы Армии обороны Израиля возобновили операцию в деревне Ябад, где был убит сержант бригады "Голани" Амит Бен-Игаль.

ЦАХАЛ провел обыски в нескольких домах.

По информации израильских СМИ, во время операции начались столкновения между жителями деревни и военнослужащими. Детали операции на данный момент неизвестны.

Амит Бен-Игаль был убит 12 мая. Террорист бросил камень ему в голову. ЦАХАЛ с тех пор ищет террориста. В ходе операций было проведено несколько арестов подозреваемых.


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