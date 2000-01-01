31.05 15:04 MIGnews.com

Убийство сержанта Голани: ЦАХАЛ провел новую операцию в Ябад

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В воскресенье, 31 мая, бойцы Армии обороны Израиля возобновили операцию в деревне Ябад, где был убит сержант бригады "Голани" Амит Бен-Игаль.ЦАХАЛ провел обыски в нескольких домах.По информации израильских СМИ, во время операции начались столкновения между жителями деревни и военнослужащими. Детали операции на данный момент неизвестны.Амит Бен-Игаль был убит 12 мая. Террорист бросил камень ему в голову. ЦАХАЛ с тех пор ищет террориста. В ходе операций было проведено несколько арестов подозреваемых.