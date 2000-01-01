США: Конференция в Бахрейне состоится, несмотря ни на что
В следующем месяце в Бахрейне пройдет конференция под руководством США по экономическим аспектам мирного плана на Ближнем Востоке, несмотря на досрочные выборы в Израиле, заявил Государственный департамент в четверг.
"Мы не ожидаем каких-либо изменений. Мероприятие назначено на 25 и 26 июня", - сказала журналистам пресс-секретарь Госдепартамента Морган Ортагус.
Другой американский чиновник, выступая на условиях анонимности, сказал, что отдельные политические элементы плана будут раскрыты, "когда придет время".
Джаред Кушнер, зять и советник президента США Дональда Трампа, готовился в течение нескольких месяцев, чтобы обнародовать мирный план с учетом того, что парламентские выборы в Израиле состоялись еще в апреле, а к июню должны были быть сформированы коалиция и новое правительство.
Ожидается, что на конференции в Бахрейне будут рассмотрены экономические возможности для палестинцев за счет финансирования со стороны арабских союзников Вашингтона в Персидском заливе, объединенных с Израилем и США в противостоянии Ирану.
Палестинская администрация уже заявила, что будет бойкотировать конференцию в Бахрейне, не ожидая позитивных аспектов для себя.