В Самарии застрелен палестинский подросток

Министерство здравоохранения ПА сообщает о том, что сегодня израильскими военнослужащими в Иудее и Самарии был убит палестинский подросток, которого ведомство идентифицирует как 16-летнего Абдуллу Гаита.
В заявлении ведомства говорится, что подросток "умер после того, как в него стреляли израильские оккупационные силы неподалеку от Бейт-Лехема".
Чиновники уточнили, что несовершеннолетний палестинец получил огнестрельные ранения в сердце и в легкое.
Палестинские СМИ предположили, что подростка застрелили, когда он пытался незаконным образом пересечь заградительное сооружение на административной границе, чтобы попасть в Иерусалим и помолиться в мечети аль-Акса в последнюю пятницу Рамадана.
Однако отсутствует независимое подтверждение информации, распространенной палестинской стороной.