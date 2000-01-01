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В Самарии застрелен палестинский подросток | Фото:31.05 12:18   MIGnews.com

В Самарии застрелен палестинский подросток

Министерство здравоохранения ПА сообщает о том, что сегодня израильскими военнослужащими в Иудее и Самарии был убит палестинский подросток, которого ведомство идентифицирует как 16-летнего Абдуллу Гаита.

Об этом в пятницу, 31 мая сообщает The Times of Israel.

В заявлении ведомства говорится, что подросток "умер после того, как в него стреляли израильские оккупационные силы неподалеку от Бейт-Лехема".

Чиновники уточнили, что несовершеннолетний палестинец получил огнестрельные ранения в сердце и в легкое.

Палестинские СМИ предположили, что подростка застрелили, когда он пытался незаконным образом пересечь заградительное сооружение на административной границе, чтобы попасть в Иерусалим и помолиться в мечети аль-Акса в последнюю пятницу Рамадана.

Однако отсутствует независимое подтверждение информации, распространенной палестинской стороной.

ЦАХАЛ пока что пока не прокомментировал ситуацию.


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