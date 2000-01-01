Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Вооруженный палестинец арестован на КПП `Каландия` | Фото:31.05 11:24   MIGnews.com

Вооруженный палестинец арестован на КПП "Каландия"

Сегодня утром вооруженный палестинец был арестован при попытке пересечения административной границы через контрольно-пропускной пункт "Каландия", сообщает The Jerusalem Post.

В заявлении израильской полиции говорится, что у мужчины, которому, предположительно, за сорок, при обыске был обнаружен спрятанный в одежде нож.

По данным издания, генерал-майор ЦАХАЛа Дорон Едид распорядился об обязательной интенсификации мер безопасности на КПП столичного Иерусалима.

Пока какая-либо дополнительная информация о задержанном не предоставлялась.

Это произошло после теракта в старом городе Иерусалима незадолго до 7 часов утра в пятницу, когда два израильтянина получили ранения. Один из пострадавших остается в критическом состоянии. Террорист был ликвидирован израильской полицией после нападения.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:05
Адвокаты террориста из Питтсбурга жалуются на действия ФБР
11:22
Яблочный гигант снова признан самым дорогим брендом
11:05
Мощные взрывы в иракском Киркуке унесли жизни пяти человек
10:45
Жители сожженного мошава уверены, что политики забыли о них
10:30
Саудовская Аравия осудила "преступные действия" Ирана
10:19
Сделка века и политический кризис в Израиле
10:10
Беннет планирует большое возвращение
09:51
Посланник Северной Кореи казнен после неудачного саммита
09:45
Еврей в парламенте Ирана требует “освободить Иерусалим”
09:32
Бывший начальник генштаба ЦАХАЛ не пойдет в политику
09:17
Штат Флорида имеет давние связи с Израилем
09:05
Израильская Delek делает приобретение на $2 млрд
08:45
Теракт в Лионе: злоумышленник сознался в связях с ИГ
08:29
Биньямин Нетаниягу показал подарок Дональда Трампа
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus