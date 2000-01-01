Вооруженный палестинец арестован на КПП "Каландия"
Сегодня утром вооруженный палестинец был арестован при попытке пересечения административной границы через контрольно-пропускной пункт "Каландия", сообщает The Jerusalem Post.
В заявлении израильской полиции говорится, что у мужчины, которому, предположительно, за сорок, при обыске был обнаружен спрятанный в одежде нож.
По данным издания, генерал-майор ЦАХАЛа Дорон Едид распорядился об обязательной интенсификации мер безопасности на КПП столичного Иерусалима.
Пока какая-либо дополнительная информация о задержанном не предоставлялась.
Это произошло после теракта в старом городе Иерусалима незадолго до 7 часов утра в пятницу, когда два израильтянина получили ранения. Один из пострадавших остается в критическом состоянии. Террорист был ликвидирован израильской полицией после нападения.