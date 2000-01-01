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У Пещеры Патриархов предотвращен теракт | Фото: Википелия31.05 18:50   MIGnews.com

У Пещеры Патриархов предотвращен теракт

Сотрудники пограничной полиции Израиля арестовали в Хевроне 17-летнюю арабскую девушку, которая с кухонным тесаком в сумке пыталась пройти к Пещере Патриархов.

Офицеры МАГАВа обнаружили оружие, когда обыскали несостоявшуюся террористку после того, как она привлекла их внимание своим подозрительным поведением.

Несостоявшаяся террористка сопротивлялась аресту и не обращала внимания на требования полицейских, которые, все равно, ее арестовали. Затем ее доставили в участок для дальнейшего допроса.

Полицейские утверждают, что, арестовав подозреваемую, они предотвратили теракт.
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