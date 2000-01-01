31.05 15:50 MIGnews.com

"Хизбалла сильнее большинства стран НАТО"

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В военном плане ливанская террористическая группировка "Хизбалла" теперь сильнее, чем большинство членов Организации Североатлантического договора, считает бывший посол Израиля в ООН Рон Просор."Хизбалла" сейчас "в 10 раз мощнее, чем в 2006 году, а ее военной инфраструктурой пронизан весь Ливан", пишет дипломат в своей авторской статье для американского издания Wall Street Journal. Это, по его уверению, является нарушением "совершенно неэффективной" резолюции 1701 Совбеза ООН, принятой для прекращения Ливанской войны в 2006 году и предполагающей, что временные силы ООН в Ливане (UNIFIL) сохранят юг страны демилитаризованной зоной.Просор отмечает, что "Хизбалла" наплевала на 1701 резолюцию, вооружившись 150 тысячами ракет, что больше, чем имеют все 27 стран НАТО вместе взятые. При этом диапазон поражения ракет покрывает весь Израиль целиком. И даже недавно избранный президент Ливана Мишель Аун назвал арсенал "Хизбаллы" "главным элементом обороны Ливана".И хотя "Хизбалла" действует в интересах Ирана, а не Ливана, именно Ливан пострадает, если группировка решит развязать новую войну, считает экс-посол, называя поддержку "Хизбаллы" армии Башара Асада в Сирии примером "развязывания геноцида против арабов-суннитов".Однако очередная Ливанская война не нужна никому – ни Путину, так как может навредить его интересам в Сирии, ни суннитским государствам – например Египту и Саудовской Аравии, – ни Западной Европе, так как это может усугубить и без того глубокий мигрантский кризис.В связи с этим Рон Просор призывает США присоединиться к давлению на "Хизбаллу" через ООН, к примеру, урезания их 488-миллионного вклада в бюджет UNIFIL. Таким образом, уверен бывший посол, "дипломатичными шагами Америка сегодня может предотвратить необходимость принятия ужасных решений о военной интервенции США завтра".