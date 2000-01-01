Биби: мы сохраним военный контроль над Западным берегом
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что любое мирное соглашение, достигнутое с палестинцами в будущем, должно включать военный присутствие Израиля на Западном берегу.
В интервью на одной из израильских радиостанций глава правительства отметил, что "в рамках любого мирного соглашения, нам придется сохранить военный контроль над всем Западным берегом начиная от реки Иордан. Это правда, и я буду продолжать глаголить истину".
Нетаниягу добавил, что если израильские солдаты покинут районы Западного берега, то вероятнее всего эти территории станут легкодоступными для захвата экстремистами. Это в свою очередь может предоставлять потенциальную угрозу безопасности Государства Израиль, как отметил премьер.
"Почему до сих пор нет мира и покоя в регионе? – задал риторический вопрос Биби.
"Дело не в территориях или поселениях. Около 50 лет назад, в период с 1920 по 1967 годы, у нас не было ни территорий, ни поселений. А они (палестинцы – ред.) хотели вышвырнуть нас из Тель-Авива. Когда мы покинули – они хотели выгнать нас из Тель-Авива", - подчеркнул глава правительства.
Нетаниягу продолжил:
“Когда я обращаюсь к палестинцам в Газе и спрашиваю: вы получили все, почему вы продолжаете стрелять? Мне отвечают: Мы должны освободить и Яффо. Такое же подстрекательство мы наблюдаем и в Палестинской автономии”.
В заключении премьер-министр отметил:
"Основной причиной конфликта был и остается отказ палестинцев признать Израиль государством еврейского народа под любыми его границами. Только тогда, когда мы поставим данный вопрос на повестке дня и потребуем реальных изменений в образе мышлений, будет надежда на заключение настоящего мира с палестинцами.
Вы не можете построить устойчивый мир на основе лжи".