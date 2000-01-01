31.05 10:55 MIGnews.com

Биби: мы сохраним военный контроль над Западным берегом

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил, что любое мирное соглашение, достигнутое с палестинцами в будущем, должно включать военный присутствие Израиля на Западном берегу.В интервью на одной из израильских радиостанций глава правительства отметил, что "в рамках любого мирного соглашения, нам придется сохранить военный контроль над всем Западным берегом начиная от реки Иордан. Это правда, и я буду продолжать глаголить истину".Нетаниягу добавил, что если израильские солдаты покинут районы Западного берега, то вероятнее всего эти территории станут легкодоступными для захвата экстремистами. Это в свою очередь может предоставлять потенциальную угрозу безопасности Государства Израиль, как отметил премьер."Почему до сих пор нет мира и покоя в регионе? – задал риторический вопрос Биби."Дело не в территориях или поселениях. Около 50 лет назад, в период с 1920 по 1967 годы, у нас не было ни территорий, ни поселений. А они (палестинцы – ред.) хотели вышвырнуть нас из Тель-Авива. Когда мы покинули – они хотели выгнать нас из Тель-Авива", - подчеркнул глава правительства.Нетаниягу продолжил:“Когда я обращаюсь к палестинцам в Газе и спрашиваю: вы получили все, почему вы продолжаете стрелять? Мне отвечают: Мы должны освободить и Яффо. Такое же подстрекательство мы наблюдаем и в Палестинской автономии”.В заключении премьер-министр отметил:"Основной причиной конфликта был и остается отказ палестинцев признать Израиль государством еврейского народа под любыми его границами. Только тогда, когда мы поставим данный вопрос на повестке дня и потребуем реальных изменений в образе мышлений, будет надежда на заключение настоящего мира с палестинцами.Вы не можете построить устойчивый мир на основе лжи".