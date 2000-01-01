31.03 09:59 MIGnews.com

В Ливане потерпел крушение беспилотник ЦАХАЛа

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Ливанская телекомпания "Аль-Манар", которой приписывают связь с "Хизбаллой", сообщает о крушении израильского беспилотника.Дрон якобы выполнял разведывательную миссию, а сам инцидент произошел между деревнями Бейт-Яхун и Бараахит на юге Ливана.Причина случившегося не приводится, однако, как утверждается, после этого в район крушения вылетел второй дрон и уничтожил упавший беспилотник.Официально данный инцидент ни с ливанской, ни с израильской стороны пока что не подтверждают.