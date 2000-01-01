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МЕРЕЦ требует начать следствие против ЦАХАЛа | Фото:31.03 21:54   MIGnews.com

МЕРЕЦ требует начать следствие против ЦАХАЛа

Сегодня глава партии МЕРЕЦ Тамар Зандберг призвала начать независимое расследование действий ЦАХАЛа во время беспорядков в ходе "марша возвращения" в пятницу, 30 марта, на границе с сектором Газы.

Об этом в субботу, 31 марта сообщает The Times of Israel.

"17 убитых и сотни раненых обязывают провести расследование. Это обязанность Израиля, а кроме того, это в интересах Израиля предотвратить очередной виток эскалации насилия, который может привести к вспышке во всем регионе, - отметила Зандберг.

По ее словам, "нельзя, чтобы невиновные платили своими жизнями за политику "свободного спускания курка"", - подчеркнула она.

По данным министерства здравоохранения сектора Газы, в ходе пятничных демонстраций у границы были убиты 16 арабов. ХАМАС заявил, что в пятницу, 30 марта, на границе с Газой во время "марша миллионов" были убиты 5 боевиков военного крыла организации. В сообщении не указывается, что стало причиной для их ликвидации.

Отмечено только, как это произошло: "Во время их участия плечом к плечу вместе с палестинским народом в "марше миллионов".
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