МЕРЕЦ требует начать следствие против ЦАХАЛа

"17 убитых и сотни раненых обязывают провести расследование. Это обязанность Израиля, а кроме того, это в интересах Израиля предотвратить очередной виток эскалации насилия, который может привести к вспышке во всем регионе, - отметила Зандберг.
По ее словам, "нельзя, чтобы невиновные платили своими жизнями за политику "свободного спускания курка"", - подчеркнула она.
По данным министерства здравоохранения сектора Газы, в ходе пятничных демонстраций у границы были убиты 16 арабов. ХАМАС заявил, что в пятницу, 30 марта, на границе с Газой во время "марша миллионов" были убиты 5 боевиков военного крыла организации. В сообщении не указывается, что стало причиной для их ликвидации.
Отмечено только, как это произошло: "Во время их участия плечом к плечу вместе с палестинским народом в "марше миллионов".