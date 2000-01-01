В субботу палестинские СМИ транслировали видео, зафиксировавшее, как во время пятничных протестов в Газе был убит молодой палестинец, который убегал от пограничного забора спиной к израильским военным.
По утверждению палестинцев, 18-летний Абд аль-Фаттах Абд аль-Наби был убит выстрелом снайпера в спину - без всякой причины. На видео запечатлено, как он бежит с другими молодыми арабами, выкрикивающими "Аллах акбар", после чего падает, как подкошенный. В руках палестинец держит автомобильную шину. Из записи неясно, что делали молодые арабы до этого и почему бежали.
В ЦАХАЛе пока не отреагировали на распространенную запись, но ранее заявили, что огонь велся только по терористам.
По информации издания, видео смонтировано из записей, сделанных в разных ракурсах, вероятно, "операторов", фиксирующих события, было несколько.
По словам командующего Южным военным округом генерала Эяля Замира, ЦАХАЛ подчеркнул, что ЦАХАЛ вел огонь лишь по тем, кто пытался провести теракты под прикрытием демонстрации.
Он подчеркнул, что была предотвращена попытка заложить заряды взрывчатки у пограничного забора, где патрулируют израильские солдаты.
Напомним, что Замир возложил на ХАМАС полную ответственность за происходящее в Газе.
По данным палестинского Министерства здравоохранения, в ходе пятничных массовых протестов у границы были убиты 16 арабов, ранены еще около 300.
Отметим, что пятничный Марш стал самым кровавым днем со времен войны 2014 года в Газе, а ведь это только начало движения на стороне палестинцев – даже по предварительному плану, демонстрация должна продлиться до средины мая, хотя ХАМАС и обещал сделать ее максимально мирной.