31.03 07:42 MIGnews.com

ООН: ХАМАС подвергает опасности жизни людей

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Совет по Правам Человека ООН подверг критике решение ХАМАС о закрытии КПП Эрез на границе с Израилем.КПП было закрыто после убийства одного из лидеров ХАМАСа. Мазена Фукаха.Всемирная Организация Здравоохранения сообщила, что из-за этого около 80 жителей Газы не смогли въехать в Израиль на лечение. Их разрешения на въезд истекли, и им нужно снова подавать прошение о разрешении на въезд.Также в Газу не могут попасть иностранные эксперты, что задерживает осуществление проектов по реконструкции анклава.