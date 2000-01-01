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ООН: ХАМАС подвергает опасности жизни людей 31.03 07:42   MIGnews.com

ООН: ХАМАС подвергает опасности жизни людей

Совет по Правам Человека ООН подверг критике решение ХАМАС о закрытии КПП Эрез на границе с Израилем.

КПП было закрыто после убийства одного из лидеров ХАМАСа. Мазена Фукаха.

Всемирная Организация Здравоохранения сообщила, что из-за этого около 80 жителей Газы не смогли въехать в Израиль на лечение. Их разрешения на въезд истекли, и им нужно снова подавать прошение о разрешении на въезд.

Также в Газу не могут попасть иностранные эксперты, что задерживает осуществление проектов по реконструкции анклава.
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