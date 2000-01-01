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ПА: новое строительство укрепит израильский режим апартеида | Фото: Thinkstock01.04 07:16   MIGnews.com

ПА: новое строительство укрепит израильский режим апартеида

Власти ПА решительно осудили решение Израиля впервые за 25 лет построить новое поселение в Иудее и Самарии.

"Израиль продолжает подрывать перспективы достижения мира в нашем регионе. Израильское государство также продолжает серьезно наносить вред жизни палестинцев из-за кражи земли и природных ресурсов и дальнейшей фрагментацией нашей страны", - заявил высокопоставленный палестинский чиновник Саиб Арикат.

Напомним, что в пятницу, 31 марта, правительство объявило о строительстве нового поселения в Иудее и Самарии впервые за последние 20 лет.
Поселение будет построено неподалеку от палестинского города Наблус. Решение было принято на заседании кабинета безопасности.
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