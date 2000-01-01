01.04 07:16 MIGnews.com

ПА: новое строительство укрепит израильский режим апартеида

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Власти ПА решительно осудили решение Израиля впервые за 25 лет построить новое поселение в Иудее и Самарии."Израиль продолжает подрывать перспективы достижения мира в нашем регионе. Израильское государство также продолжает серьезно наносить вред жизни палестинцев из-за кражи земли и природных ресурсов и дальнейшей фрагментацией нашей страны", - заявил высокопоставленный палестинский чиновник Саиб Арикат.Напомним, что в пятницу, 31 марта, правительство объявило о строительстве нового поселения в Иудее и Самарии впервые за последние 20 лет.Поселение будет построено неподалеку от палестинского города Наблус. Решение было принято на заседании кабинета безопасности.