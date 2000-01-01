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ЦАХАЛ готовится к эскалации из-за `сделки века` | Фото:31.01 08:06   MIGnews.com

ЦАХАЛ готовится к эскалации из-за "сделки века"

В пятницу, 31 января, израильские силы безопасности готовятся к возможности столкновений с палестинцами на фоне публикации нового мирного плана США, хотя израильские чиновники считают, что напряженность останется на низком уровне.

В последние несколько дней произошел всплеск столкновений с войсками на Западном берегу и возросла напряженность на границе с Газой после обнародования "сделки века", которую палестинские лидеры резко отклонили как одностороннюю по отношению к Израилю.

В связи с этим, ЦАХАЛ направил дополнительные войска на Западный берег и вдоль границы с Газой из-за.

Полиция заявила, что в пятницу окажет поддержку ЦАХАЛу на Храмовой горе и вокруг нее. "Независимо от решения политиков, ЦАХАЛ будут знать, как обеспечить безопасность", - заявил в четверг 13 каналу начальник оперативного отдела генерал-майор Аарон Халива. "Мы готовы к вспышкам насилия в любой области. Мы усилили число батальонов на Западном берегу и в Газе."

Палестинцы провели акции протеста на Западном берегу в среду и четверг, хотя явка была относительно небольшой, и демонстрации прошли без эскалаций. В четверг вечером восемь палестинцев были арестованы по подозрению в бросании камней в израильские автомобили на дорогах возле Рамаллы.


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