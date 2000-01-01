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ЦАХАЛ атаковал цели ХАМАСа в Газе в ответ на обстрел | Фото:31.01 07:33   MIGnews.com

ЦАХАЛ атаковал цели ХАМАСа в Газе в ответ на обстрел

ЦАХАЛ атаковал цели ХАМАСа в Газе в четверг вечером, 30 января, в ответ на ракетный обстрел Израиля из анклава за несколько часов до этого. Военные истребители атаковали ряд террористических целей, принадлежащих группировке, в южной части Газы. Среди целей - подземная ячейка ХАМАСа.

Несколькими часами ранее три ракеты были запущены террористами по Израилю, две из которых были перехвачены системой "Железный купол", а другая приземлилась в открытом поле возле Сапир в Сдероте.
Мать с ребенком получили травмы в результате паники, вызванной сиреной противоракетной тревоги.

Кроме того, в четверг на Израиль обрушилось большое количество самодельных зажигательных устройств.

"Террористическая организация ХАМАС несет ответственность за то, что происходит в Газе и за её пределами, и будет иметь последствия за свои действия против граждан Израиля", - говорится в заявлении ЦАХАЛа.
Ранее днем ​​ЦАХАЛ атаковал множество ключевых террористических целей с помощью самолетов и танков.


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