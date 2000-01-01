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ПА отменила соглашения Осло с Израилем | Фото:31.01 07:17   MIGnews.com

ПА отменила соглашения Осло с Израилем

В четверг, 30 января, Палестинская администрация отменила подписанные с Израилем соглашения Осло 1995 года.

"Израиль был проинформирован о том, что палестинская администрация не будет придерживаться соглашений, заключенных между ними", - заявил министр гражданских дел ПА Хусейн аль-Шейх в телевизионном интервью Аль-Джазире.

Шейх также выразил надежду, что арабские и исламские страны будут силой, которая поддерживает позицию палестинцев. По просьбе ПА 1 февраля Лига арабских государств проведет внеочередную встречу на уровне министров для обсуждения "сделки века" США.

Во вторник президент США Дональд Трамп обнародовал план по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке во время пресс-конференции в Белом доме с участием премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

В соответствии с соглашениями Осло, подписанными в 1995 году между Израилем и Палестинской администрацией, Западный берег, включая Восточный Иерусалим, был разделен на три части - район А, В и С.

Палестинцам запрещено осуществлять строительные проекты в частях Западного берега, обозначенных как зона С, которая находится под административным контролем и контролем безопасности Израиля.


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