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Арабо-израильский конфликт: сводка за день, 31 января | Фото:31.01 23:42   MIGnews.com

Арабо-израильский конфликт: сводка за день, 31 января

Хроника событий и происшествий (время местное).

23:54 Палестинские СМИ распространили информацию, согласно которой ВВС ЦАХАЛ атаковали объекты в восточной части сектора Газа. Армия Обороны Израиля не прокомментировала ситуацию.

22:42 Сигнал ракетной тревоги был активизирован в кибуцах Нир Ицхак и Суфа. ЦАХАЛ подтвердил, что был зафиксирован запуск одной ракеты из сектора Газа. За сутки, в общей сложности, военные насчитали восемь запусков ракет по Израилю.

20:22 Сигнал ракетной тревоги был активирован в Сдероте и приграничных населенных пунктах. Вскоре после этого одна ракета была перехвачена системой "Железный купол". Осколки от снаряда посекли несколько домов в Сдероте. За несколько часов до атаки в небе над городом взорвалось устройство, привязанное к воздушным шарам.

15:00 Из сектора Газа было выпущено три минометных снаряда в направлении Израиля. Система железный купол сбила один из них. Остальные упали на открытой местности.

Буквально через 20 минут танк ЦАХАЛа атаковал блокпост террористической организации ХАМАС на юге сектора Газа.


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