Арабо-израильский конфликт: сводка за день, 31 января
Хроника событий и происшествий (время местное).
23:54 Палестинские СМИ распространили информацию, согласно которой ВВС ЦАХАЛ атаковали объекты в восточной части сектора Газа. Армия Обороны Израиля не прокомментировала ситуацию.
22:42 Сигнал ракетной тревоги был активизирован в кибуцах Нир Ицхак и Суфа. ЦАХАЛ подтвердил, что был зафиксирован запуск одной ракеты из сектора Газа. За сутки, в общей сложности, военные насчитали восемь запусков ракет по Израилю.
20:22 Сигнал ракетной тревоги был активирован в Сдероте и приграничных населенных пунктах. Вскоре после этого одна ракета была перехвачена системой "Железный купол". Осколки от снаряда посекли несколько домов в Сдероте. За несколько часов до атаки в небе над городом взорвалось устройство, привязанное к воздушным шарам.
15:00 Из сектора Газа было выпущено три минометных снаряда в направлении Израиля. Система железный купол сбила один из них. Остальные упали на открытой местности.