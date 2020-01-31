31.01 23:42 MIGnews.com

Арабо-израильский конфликт: сводка за день, 31 января

תשמעו את הילדים, תקשיבו לפחד.

סיוט שלא נגמר וכנראה שלא ייגמר כי לאף אחד לא באמת אכפת. pic.twitter.com/h07G7V9pDb — almog boker (@bokeralmog) January 31, 2020

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