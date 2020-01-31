31.01 23:19 MIGnews.com

По Израилю выпущена еще одна ракета

1 rocket was just fired from #Gaza at Israeli civilians.



This marks the 8th launch from Gaza into #Israel in just 24 hours. — Israel Defense Forces (@IDF) January 31, 2020

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Поздно вечером, 31 января, после очередного сигнала ракетной тревоги в кибуцах Нир Ицхак и Суфа был замечен запуск одной ракеты с территории сектора Газа.Об этом сообщила пресс-служба Армии Обороны Израиля в Twitter.Снаряд, запущенный террористами в направлении Израиля, был перехвачен системой "Железный купол".Военные отметили, что за последние сутки это был уже восьмой запуск. Предыдущий также был перехвачен в небе над Сдеротом.