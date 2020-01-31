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По Израилю выпущена еще одна ракета | Фото:31.01 23:19   MIGnews.com

По Израилю выпущена еще одна ракета

Поздно вечером, 31 января, после очередного сигнала ракетной тревоги в кибуцах Нир Ицхак и Суфа был замечен запуск одной ракеты с территории сектора Газа.

Об этом сообщила пресс-служба Армии Обороны Израиля в Twitter.

Снаряд, запущенный террористами в направлении Израиля, был перехвачен системой "Железный купол".

Военные отметили, что за последние сутки это был уже восьмой запуск. Предыдущий также был перехвачен в небе над Сдеротом.



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