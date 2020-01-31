31.01 20:46 MIGnews.com
Очередной обстрел из Газы: ракета перехвачена
Вечером, 31 января, после сигнала ракетной тревоги
, прозвучавшего в Сдероте, была перехвачена одна ракета, выпущенная из сектора Газа.
Об этом сообщил официальный представитель пресс-службы ЦАХАЛ.
По данным Армии обороны Израиля, ракета была перехвачена системой "Железный купол". Информации о пострадавших или разрушениях нет.
В ведомстве уточнили, что за последние сутки всего семь снарядов, выпущенных из Газы по территории Израиля, было сбито.
Отметим, что ранее днем из Газы были выпущены три минометных снаряда по израильской территории. Силы ПВО сбили одну ракету. Остальные приземлились на открытой местности.
В ответ танк ЦАХАЛ разнес
блокпост ХАМАСа в южной части сектора Газа.
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