Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Очередной обстрел из Газы: ракета перехвачена | Фото:31.01 20:46   MIGnews.com

Очередной обстрел из Газы: ракета перехвачена

Вечером, 31 января, после сигнала ракетной тревоги, прозвучавшего в Сдероте, была перехвачена одна ракета, выпущенная из сектора Газа.

Об этом сообщил официальный представитель пресс-службы ЦАХАЛ.

По данным Армии обороны Израиля, ракета была перехвачена системой "Железный купол". Информации о пострадавших или разрушениях нет.

В ведомстве уточнили, что за последние сутки всего семь снарядов, выпущенных из Газы по территории Израиля, было сбито.


Отметим, что ранее днем из Газы были выпущены три минометных снаряда по израильской территории. Силы ПВО сбили одну ракету. Остальные приземлились на открытой местности.

В ответ танк ЦАХАЛ разнес блокпост ХАМАСа в южной части сектора Газа.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:32
Британия: аннексия Западного берега нанесет ущерб
21:11
Москва: задержаны и депортированы 10 израильтян
20:54
Меркель предложила Британии "остаться друзьями"
20:36
Сигнал ракетной тревоги в Сдероте
20:35
ХАМАС обратился к палестинцам
20:17
Как распознать рак кожи: названы первые признаки
19:55
ПА потратила $150 млн на выплаты террористам в 2019 году
19:34
БАПОР: план Трампа может привести к росту насилия
19:13
Вирус-убийца впервые зафиксирован у ребенка
18:56
Израиль и ПА оказались на грани торговой войны
18:35
Грета Тунберг станет товарным знаком
18:17
Минздрав о коронавирусе: делаем все возможное
17:52
Нулевой успех Cyberattack против важных объектов Израиля
17:31
Вирус-убийца из Китая добрался до России
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus