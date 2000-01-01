31.01 20:36 MIGnews.com
Сигнал ракетной тревоги в Сдероте
Вечером, 31 января, сигнал ракетной тревоги был активирован в Сдероте.
Об этом сообщил официальный представитель пресс-службы ЦАХАЛ.
Кроме того, сирены "Цева Адом" прозвучали в населенных пунктах, расположенных возле сектора Газа.
Информация о попадании ракет на данный момент не поступала. ЦАХАЛ проводит расследование.
Отметим, что за несколько часов до этого Армия Обороны Израиля зафиксировала три минометных снаряда
, выпущенных по Израилю из Газы. Один из них удалось перехватить.
В ответ танк ЦАХАЛ разнес блокпост ХАМАСа
в южной части сектора Газа.
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