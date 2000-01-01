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Сигнал ракетной тревоги в Сдероте | Фото:31.01 20:36   MIGnews.com

Сигнал ракетной тревоги в Сдероте

Вечером, 31 января, сигнал ракетной тревоги был активирован в Сдероте.

Об этом сообщил официальный представитель пресс-службы ЦАХАЛ.

Кроме того, сирены "Цева Адом" прозвучали в населенных пунктах, расположенных возле сектора Газа.

Информация о попадании ракет на данный момент не поступала. ЦАХАЛ проводит расследование.

Отметим, что за несколько часов до этого Армия Обороны Израиля зафиксировала три минометных снаряда, выпущенных по Израилю из Газы. Один из них удалось перехватить.

В ответ танк ЦАХАЛ разнес блокпост ХАМАСа в южной части сектора Газа.


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