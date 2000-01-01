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Британия: аннексия Западного берега нанесет ущерб | Фото:31.01 21:32   MIGnews.com

Британия: аннексия Западного берега нанесет ущерб

Великобритания обеспокоена планами Израиля аннексировать территории Иудеи и Самарии, а также долину реки Иордан.

Такое заявление 31 января сделал министр иностранных дел страны Доминик Рааб, передает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"Соединенное Королевство обеспокоено сообщениями о возможных шагах в направлении аннексии некоторых частей Западного берега Израилем. Любые такие односторонние шаги могут нанести ущерб усилиям по возобновлению мирных переговоров и противоречат нормам международного права", – сказано в его заявлении.

По словам главы британского МИД, любые изменения в статус-кво не могут быть приняты без обсуждения и предварительного согласия обеих сторон.


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