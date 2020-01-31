Сделка века: протесты в Газе переросли в кровавые беспорядки
В пятницу, 31 января, сотни палестинцев столкнулись с израильскими военными на Западном берегу в знак протеста против мирного плана президента США Дональда Трампа по урегулированию палестино-израильского конфликта.
Во время демонстрации член законодательного совета ПА от ХАМАСа Мушир аль-Масри заявил, что "сделка века" провалится, поскольку "освободительное движение" способно отказаться от условий Вашингтона, передает The Times of Israel.
Один из митингов начался во второй половине дня после пятничных молитв в центре Газы, второй – прошел на северном участке границы.
По данным "Палестинского информационного центра", мятежники швыряли камни в израильских военных, жгли шины и скандировали лозунги, "обличающие провальную сделку". Бойцы ЦАХАЛ отвечали слезоточивым газом и другими средствами для разгона демонстраций.
הפלסטינים מדווחים שכמה עשרות בני אדם מפגינים במחנה הפליטים אל-ערוב, שבין בית לחם לחברון. כמו כן ישנן הפגנות בטובאס שבאזור שכם. בתוך כך מתקיימת הפגנה בעמאן בירת ירדן@nurityohananpic.twitter.com/fHpHgy3ljm
В ПИЦ уточнили, что в ходе столкновений пострадали 59 участников акций протеста, а также легко ранен один израильский военный. Тем временем, в Армии Обороны Израиля эту информацию никак не прокомментировали.
Также протесты были проведены в Газе, Иордании, Ливане и Турции. Тем временем утром, на Храмовой горе, десятки верующих провели "тихое" шествие, выкрикивая националистические лозунги после молитв. После беспорядков полиция вошла в район и разогнала толпу.
В Иордании тысячи людей вышли на улицы после пятничных молитв в знак протеста против плана. В демонстрации, которая началась перед городской мечетью Аль-Хуссейни, участвовали около трех тысяч человек.
Протестующие несли иорданские и палестинские флаги и плакаты с надписями: "Иордания отвергает сделку века" и "Долой сделку века". Протестующие также скандировали: "Слушай, черт Трамп, Палестина не продается" и "Иорданский и палестинский народ един".
Напомним, что одним из ключевых пунктов "сделки века" Трампа стала карта границ между Израилем и палестинцами. По словам американского лидера, Иерусалим должен остаться неделимой столицей Израиля, а столица будущего государства Палестины будет располагаться в Восточном Иерусалиме.
Идеи плана – обмен территориями, подземный тоннель между Газой и Западным берегом, создание промышленных и хай-тек зон. Палестинцы должны прекратить финансовую поддержку террористов, которые атакуют израильтян.
США также пообещали выделить палестинцам 50 миллиардов долларов инвестиций для создания рабочих мест. Более того, Вашингтон выступает за сохранение статуса-кво Храмовой горы при посредничестве Иордании. А Израиль, согласно плану Трампа, должен прекратить строительство поселений на территориях ПА на четыре года.
Более того, Штаты собираются создать совместный комитет с Израилем для реализации "сделки века". А палестинским беженцам будет предоставлен выбор: либо жить на территории ПА, либо переехать в третью страну.