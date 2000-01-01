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БАПОР: план Трампа может привести к росту насилия | Фото:31.01 19:34   MIGnews.com

БАПОР: план Трампа может привести к росту насилия

Агентство ООН по оказанию помощи палестинским беженцам обеспокоено тем, что мирный план администрации США по урегулированию палестино-израильского конфликта может вызвать рост насилия.

Об этом заявил глава БАПОР Кристиан Сондерс, передает The Times of Israel.

По его словам, ведомство принимает чрезвычайные меры для усиления защиты и помощи на "оккупированных территориях".

"У нас, безусловно, есть серьезные опасения, что это приведет к эскалации столкновений и насилия. Обнародованный на этой неделе план, был крайне тревожным для палестинских беженцев, живущих в условиях оккупации, блокады и конфликта", – сказал Сондерс.

По словам главы БАПОР, многие палестинцы находятся в состоянии шока и неверия. Уточняется, что Сондерс находится в Женеве, где собирает 1,4 млрд долларов на помощь 5,6 млн палестинских беженцев на Ближнем Востоке. БАПОР обратилось к донорам с просьбой выделить 1,4 миллиарда долларов в этом году.


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