БАПОР: план Трампа может привести к росту насилия

По его словам, ведомство принимает чрезвычайные меры для усиления защиты и помощи на "оккупированных территориях".
"У нас, безусловно, есть серьезные опасения, что это приведет к эскалации столкновений и насилия. Обнародованный на этой неделе план, был крайне тревожным для палестинских беженцев, живущих в условиях оккупации, блокады и конфликта", – сказал Сондерс.
По словам главы БАПОР, многие палестинцы находятся в состоянии шока и неверия. Уточняется, что Сондерс находится в Женеве, где собирает 1,4 млрд долларов на помощь 5,6 млн палестинских беженцев на Ближнем Востоке. БАПОР обратилось к донорам с просьбой выделить 1,4 миллиарда долларов в этом году.