31.01 15:49 MIGnews.com

Обстрелы из Газы: перехват снаряда попал на видео

תשמעו את הילדים, תקשיבו לפחד.

סיוט שלא נגמר וכנראה שלא ייגמר כי לאף אחד לא באמת אכפת. pic.twitter.com/h07G7V9pDb — almog boker (@bokeralmog) January 31, 2020

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В сети опубликовали видео, на котором зафиксирован момент перехвата минометного снаряда, выпущенного 31 января по Израилю.Соответствующий ролик представил на своей странице в Twitter журналист 13-го канала Бокер Альмог.В пресс-службе ЦАХАЛ подтвердили, что из Газы было выпущено три снаряда. Один из них был перехвачен.В ответ на атаку танк Армии Обороны Израиля ударил по военному посту террористов ХАМАСа в южной части сектора Газа.