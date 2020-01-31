31.01 15:49 MIGnews.com
Обстрелы из Газы: перехват снаряда попал на видео
В сети опубликовали видео, на котором зафиксирован момент перехвата минометного снаряда, выпущенного 31 января по Израилю.
Соответствующий ролик представил на своей странице в Twitter журналист 13-го канала Бокер Альмог.
В пресс-службе ЦАХАЛ подтвердили, что из Газы было выпущено три снаряда. Один из них был перехвачен.
В ответ на атаку танк Армии Обороны Израиля ударил по военному посту террористов ХАМАСа в южной части сектора Газа.
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