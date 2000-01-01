ЦАХАЛ мощно ответил на обстрел из Газы

В пятницу, 31 января, танк ЦАХАЛ атаковал военный пост террористов ХАМАСа в южной части сектора Газа.
Об этом сообщил официальный представитель пресс-службы ЦАХАЛ.
Бойцы Армии Обороны Израиля пошли на соответствующий шаг в ответ запуск трех минометных снарядов из Газы.
Министерство здравоохранения ХАМАСа пока не предоставило информацию о пострадавших.
Напомним, что накануне Палестинская автономия отменила подписанные с Израилем соглашения Осло 1995 года, согласно которому Западный берег, включая Восточный Иерусалим, был разделен на три части - район А, В и С.