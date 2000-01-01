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ЦАХАЛ мощно ответил на обстрел из Газы | Фото:31.01 15:41   MIGnews.com

ЦАХАЛ мощно ответил на обстрел из Газы

В пятницу, 31 января, танк ЦАХАЛ атаковал военный пост террористов ХАМАСа в южной части сектора Газа.

Об этом сообщил официальный представитель пресс-службы ЦАХАЛ.

Бойцы Армии Обороны Израиля пошли на соответствующий шаг в ответ запуск трех минометных снарядов из Газы.

Министерство здравоохранения ХАМАСа пока не предоставило информацию о пострадавших.

Напомним, что накануне Палестинская автономия отменила подписанные с Израилем соглашения Осло 1995 года, согласно которому Западный берег, включая Восточный Иерусалим, был разделен на три части - район А, В и С.


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