31.01 13:28 MIGnews.com

"Суверенитет не даст возникнуть палестинскому государству"

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Бывший министр юстиции Аелет Шакед ("Ямина") в пятницу утром, 31 января, заявила, что применение суверенитета Израиля к Иудее и Самарии предотвратит создание будущего палестинского государства."Выбор стоит между Яминой и применением суверенитета или голосованием за любую другую партию и палестинское террористическое государство", - сказала Шакед. "Исходя из "сделки века", если мы начнем с применения суверенитета, мы не достигнем точки палестинского государства"."Если мы начнем с переговоров по палестинскому государству, мы достигнем Осло С с Восточным Иерусалимом в руках террористов и взрывами автобусов", - предупредила она.Ранее, она предупреждала о необходимости немедленного применения суверенитета."Это возможность, которая появляется раз в 52 года", - сказала она. "Если мы отложим это сейчас, кто знает, когда будет еще одна возможность? Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы решение было вынесено на утверждение правительства на следующей неделе."