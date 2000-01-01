"Суверенитет не даст возникнуть палестинскому государству"
Бывший министр юстиции Аелет Шакед ("Ямина") в пятницу утром, 31 января, заявила, что применение суверенитета Израиля к Иудее и Самарии предотвратит создание будущего палестинского государства.
"Выбор стоит между Яминой и применением суверенитета или голосованием за любую другую партию и палестинское террористическое государство", - сказала Шакед. "Исходя из "сделки века", если мы начнем с применения суверенитета, мы не достигнем точки палестинского государства".
"Если мы начнем с переговоров по палестинскому государству, мы достигнем Осло С с Восточным Иерусалимом в руках террористов и взрывами автобусов", - предупредила она.
Ранее, она предупреждала о необходимости немедленного применения суверенитета.
"Это возможность, которая появляется раз в 52 года", - сказала она. "Если мы отложим это сейчас, кто знает, когда будет еще одна возможность? Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы решение было вынесено на утверждение правительства на следующей неделе."