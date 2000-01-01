Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











`Суверенитет не даст возникнуть палестинскому государству` | Фото:31.01 13:28   MIGnews.com

"Суверенитет не даст возникнуть палестинскому государству"

Бывший министр юстиции Аелет Шакед ("Ямина") в пятницу утром, 31 января, заявила, что применение суверенитета Израиля к Иудее и Самарии предотвратит создание будущего палестинского государства.

"Выбор стоит между Яминой и применением суверенитета или голосованием за любую другую партию и палестинское террористическое государство", - сказала Шакед. "Исходя из "сделки века", если мы начнем с применения суверенитета, мы не достигнем точки палестинского государства".

"Если мы начнем с переговоров по палестинскому государству, мы достигнем Осло С с Восточным Иерусалимом в руках террористов и взрывами автобусов", - предупредила она.

Ранее, она предупреждала о необходимости немедленного применения суверенитета.

"Это возможность, которая появляется раз в 52 года", - сказала она. "Если мы отложим это сейчас, кто знает, когда будет еще одна возможность? Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы решение было вынесено на утверждение правительства на следующей неделе."


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:30
Турция построит военную базу в окрестностях Триполи
12:42
Число смертей от коронавируса продолжает расти
12:41
Минобороны Израиля провело испытание ракетной системы
12:41
У берегов ОАЭ загорелся супертанкер Zoya-1  
12:23
Стоимость Amazon снова превысила 1 трлн долл
12:02
Арабы ограбили доставщика пиццы в Лоде
11:53
Режиссер Оливер Стоун: США - империя зла  
11:12
В Израиле ожидаются дожди и наводнения
10:28
Операция под прикрытием ЦАХАЛа: агент доставлял тахини
10:12
Отмечено максимальное количество смертей от коронавируса
10:06
Скончался титан мировой телеиндустрии Фред Сильверман
09:54
В ФРГ подтвердили пятый случай заболевания коронавирусом
09:46
Грузия: израильтянин осужден на 8 лет меньше чем за грамм
09:37
Беспорядки на Храмовой горе: полиция разогнала шествие
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus