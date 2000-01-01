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Евросоюз: США нужны для мирного процесса 31.01 21:16   MIGnews.com

Евросоюз: США нужны для мирного процесса

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Федерика Могерини призвала Вашингтон возобновить свое участие в мирном процессе на Ближнем Востоке, несмотря на признание Трампом Иерусалима столицей Израиля.

Об этом она заявила на пресс-конференции с министром иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Сёрейде после состоявшегося в Брюсселе заседания Специального комитета по связям для координации международной помощи для ПА.

Могерини отметила: "На данный момент у нет ни временных рамок, ни деталей плана США по ближневосточному урегулированию".

По ее словам, очень важен тот факт, чтобы все признали необходимость участия США для того, чтобы любой процесс имел "реальный шанс на успех".

"Но и нашим американским друзьям следует понять, что им в одиночку достичь чего-либо будет сложно", - добавила Федерика Могерини.
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