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31.01 21:42   MIGnews.com

Палестинцы в шоке: Белый дом не удосуживается им ответить

Молчание – далеко не всегда знак согласия. Тем более, если дело идет о большой политике. Но это, в своем роде, тоже ответ. Во всяком случае, именно таким образом – молчанием – Белый дом отвечает на письма, которые шлет президенту США Дональду Трампу палестинское руководство.

Об этом изданию Newsweek заявил бывший глава палестинской делегации на мирных переговорах и генсек Организации освобождения Палестины Саиб Арикат. По его словам, новая администрация США беспокоит палестинцев.

"Мы, палестинцы, очень обеспокоены. Нам не отвечают. Трамп – это Трамп, и лишь от него самого зависит его политика по поселениям, и, в конце концов, мир между палестинцами и израильтянами. Мой самый худший сценарий осуществлен – я под израильской оккупацией. Что мне еще может сделать Трамп? Он там всего неделю, но если это будет продолжаться четыре года, то Господь, помоги нам, Господь, помоги всему миру", - чувственно заявил генсек ООП в опубликованном 31 января интервью.

В то же время комментировать непосредственно действия Трампа он не решился.

Что же касается Джареда Кушнера – зятя Дональда Трампа, которого он назначил главным медиатором в разрешении ближневосточного конфликта, – то о нем Арикат высказался следующим образом: "Я не знаю этого парня. Я не знаю никого из них. Мы писали им письма, сообщения, но они даже не удосужились ответить нам".
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