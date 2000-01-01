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Либерман: Затишье в Газе обманчиво | Фото: Jonathan Klinger/Flickr31.01 17:05   MIGnews.com

Либерман: Затишье в Газе обманчиво

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман призвал жителей районов на границе с сектором Газа не обольщаться затишьем, напомнив, что ни одна из палестинских группировок пока еще не отказалась от своей главной цели – уничтожить Израиль.

"Это затишье обманчиво. Ни ХАМАС, ни другие террористические организации в секторе Газа не отказались от своего желания уничтожить Израиль и причинить нам вред. И не делают они этого лишь потому, что знают - баланс сил не в их пользу", - сказал он на встрече с лидерами приграничных советов.

Министр Либерман предупредил: "Если они начнут действовать против нас, они заплатят очень высокую цену. Если, не приведи Господь, баланс сил изменится, то они не будут колебаться ни мгновения. Поэтому мы продолжаем готовиться к столкноваению с непрекращающейся угрозой и постоянно остаемся на страже".
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