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Арабам дали 10 лет за планирование взрыва в Иерусалиме | Фото: Thinkstock31.01 15:44   MIGnews.com

Арабам дали 10 лет за планирование взрыва в Иерусалиме

В понедельник, 31 января, двух палестинских арабов приговорили к тюремным срокам за планирование теракта в Иерусалиме.

Как пишет Ynet, вдохновившись пропагандой террористической группировки ISIS, жители Восточного Иерусалима Мусад Алиян и Сами Абед Роббо создали самодельное взрывное устройство, которое планировали применить против солдат ЦАХАЛа в столице Израиля в конце 2015 года. За это их лишили свободы на 10 и 9 лет соответственно.

Младший из несостоявшихся террористов, 24-летний Алиян, начал поддерживать ISIS в 2014 году, когда он посещал религиозные занятия, где его ознакомили с идеологией группировки. Как сказано в приговоре, он считал себя частью "Исламского государства", идентифицировал себя с ним и оказывал организации поддержку.

В октябре 2015 года он попытался даже пополнить ряды боевиков в Сирии. Для этого он уехал в Иорданию, чтобы оформить иорданский паспорт, который бы позволил ему попасть в Сирию через Турцию. Однако, спустя несколько дней, он был арестовал иорданскими правоохранителями и депортирован в Израиль.

По возвращении он начал копить деньги на визу в Турцию и связался со вторым осужденным, Абедом Раббо, который обладал опытом в создании бомб. Сторонником ISIS он стал, изучая материалы группировки в интернете.
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