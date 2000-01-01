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ХАМАС: Палестинский офицер выдал Баху аль-Ата ШАБАКу 30.12 09:04   MIGnews.com

ХАМАС: Палестинский офицер выдал Баху аль-Ата ШАБАКу

Террористической движение ХАМАС утверждает, что командир Исламского джихада Баха аль-Ата был ликвидирован в ноябре 2019 года в результате совместной операции ШАБАКа и спецслужб Палестинской автономии.

ХАМАС утверждает, что слежку за аль-Ата в Газе организовал офицер палестинской разведки Шаабан Грабауи. Он и его агентура передавала ШАБАКу сведения о передвижениях аль-Ата в Газе.

Следует отметить, что ХАМАС заинтересован в публикации подобного рода “признаний”, поскольку немедленно после ликвидации его первым заподозрили в  “коллаборационизме”. несколько палестинских источников опубликовали информацию о том, что именно ХАМАС предоставил Израилю данные о точном местонахождении аль-Ата. ФАТХ немедленно отреагировал на обвинения ХАМАСа , заявив: “Это обвинением - поытка снять себя ответственность тех, кто задешево продал кровь шахида аль-Ата”.

МВД ХАМАСа в Газе опубликовала запись телефонного разговора Грабауи с офицерами израильской разведки. Также сообщается о том, что израильтянам был передан 70-страничный доклад об аль-Ата.

Один из агентов Грабауи, Д.Д. показал: “Меня привезли на такси к дому аль-Ата по приказу Грабауи. Мне было велено следить за домом и передать его фотографии. В ночь ликвидации я следил за домом и сообщал Грабауи обо всем. что происходит.  Он попросил меня увеличить бдительность в эту специфическую ночь. Утром я проснулся от звука взрыва в доме, и он попросил меня проследить, что там происходит”.

Пресс-представитель ХАМАСа Хазем Касам заявил, что расследование “выявило соучастников преступлений сионизма, координировавших свои действия с силами безопасности оккупации”. В заявлении Исламского джихада говорится: Мы подчеркиваем, что Израиль был тем, кто осуществил убийство”.

Исламский джихад добавил, что он продолжает “тщательное расследование” обстоятельств ликвидации и разыскивать лиц, подозреваемых в “сотрудничестве с врагом”. Исламский джихад подверг жесткой критике любые формы координации в сфере безопасности с Израилем, заявив, что подобного рода действия - “нож в спину Сопротивления и угроза нашему народу”.


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