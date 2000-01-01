30.12 07:50 MIGnews.com

"Иисус был первым исламским шахидом"

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Член центрального комитета ФАТХа Тауфик Тирави заявил, что Иисус был палестинцем и первым исламским мучеником.Такое заявление он сделал 24 декабря в Facebook."Это благословенное Рождество, день рождения нашего Господа Иисуса Мессии, первого палестинца и первого шахида", – сказал Тирави.Упоминание членом ФАТХа "нашего Господа Иисуса" не является принятием христианства, а скорее, традиция, которая учит, что Иисус был мусульманином, который проповедовал ислам.С подобным заявлением раньше уже выступал "муфтий Палестины" и проповедник мечети Аль-Акса шейх Мухаммед Хусейн."Мы говорим о непрерывной цепи пророков ислама от Адама до Мухаммеда. Это непрерывная цепь, представляющая призыв к единобожию и миссии ислама. Все пророки были одной и той же религии. Иисус родился на этой земле. Он жил на этой земле. Известно, что он родился в Вифлееме. Он переехал в Иерусалим. Мы уважаем Иисуса, мы верим в него, как пророка-мусульманина, точно так же, как мы верим в пророка Мухаммеда. Палестинец Иисус, сын Марии, стал жертвой", – сказал он.