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ХАМАС: нет никаких переговоров с `сионистским врагом` | Фото:30.12 22:52   MIGnews.com

ХАМАС: нет никаких переговоров с "сионистским врагом"

30 декабря ХАМАС опроверг сообщения о том, что ведет переговоры с Израилем о прекращении огня.

"Нет никаких переговоров о прекращении огня с сионистским врагом. Оккупация не выполнила договоренности, достигнутые с египетскими посредниками", – сказано в заявлении, которое цитирует The Times of Israel.

Последний раунд переговоров о прекращении огня включает в себя ослабление Израилем блокады, расширение сухопутной торговли между Газой и Израилем, расширение зоны военно-морского рыболовства и ускорение прокладки газопровода, чтобы помочь устранить хроническую проблему нехватки энергии в анклаве.


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