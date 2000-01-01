30.12 22:52 MIGnews.com

ХАМАС: нет никаких переговоров с "сионистским врагом"

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30 декабря ХАМАС опроверг сообщения о том, что ведет переговоры с Израилем о прекращении огня."Нет никаких переговоров о прекращении огня с сионистским врагом. Оккупация не выполнила договоренности, достигнутые с египетскими посредниками", – сказано в заявлении, которое цитирует The Times of Israel.Последний раунд переговоров о прекращении огня включает в себя ослабление Израилем блокады, расширение сухопутной торговли между Газой и Израилем, расширение зоны военно-морского рыболовства и ускорение прокладки газопровода, чтобы помочь устранить хроническую проблему нехватки энергии в анклаве.