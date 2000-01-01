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Израиль не ответил на просьбы ПА о выборах в Иерусалиме | Фото:30.12 11:44   MIGnews.com

Израиль не ответил на просьбы ПА о выборах в Иерусалиме

Правительство Израиля приняло решение проигнорировать просьбу администрации Палестинской автономии позволить гражданам Восточного Иерусалима голосовать на выборах президента и парламента ПА.

Правительство не стало отвечать ни положительно, ни отрицательно, сообщает издание The Jerusalem Post.

По словам советника президента ПА Махмуда Аббаса по международным отношениям Набиля Шаата, позиция Израиля не нова, но руководству ПА уже удавалось менять эту позицию перед предыдущими выборами.

"Они игнорировали наши запросы и раньше, а затем и вовсе отрицали их, но в итоге приняли его. Израиль обязан заявить о себе перед миром как демократическое государство. Как бы он оправдал свое решение не допустить тысяч палестинцев к своим собственным выборам? Весь мир будет оказывать на Израиль давление", - заявил Шаат.


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